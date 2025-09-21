Vietato ai preti convertire online. L'avvertimento di Pechino a Leone?.

Come si comporterà il Papa americano con la Cina comunista? Una delle critiche al pontificato di Francesco è stata proprio quella di aver adottato una politica troppo arrendevole con Pechino nonostante le forti restrizioni alla libertà religiosa. L'accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi, inoltre, ha deteriorato i rapporti della Santa Sede con l'America di Trump nel primo mandato e potrebbe essere stato decisivo anche durante il conclave per la mancata elezione dell'uomo che più se n'è occupato, il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Primi passi. Il contestato accordo durerà fino al 2028 e Leone XIV non ha dato l' impressione di volerlo abrogare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

