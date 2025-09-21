Vieri su Chivu | Sta facendo benissimo a livello comunicativo ma devi vincere le partite Poi tira in ballo anche la Juventus

Vieri Juve, il commento dell’ex bomber: le sue parole su Chivu e l’Inter suonano come un monito per Tudor dopo il pari di Verona. Un commento nato parlando dell’ Inter, ma che suona come un monito diretto e inequivocabile per la Juventus di Igor Tudor. Durante il pre-partita della sfida tra Inter e Sassuolo, l’ex bomber Christian Vieri, dagli studi di DAZN, ha espresso una delle sue classiche verità, dirette e senza fronzoli, sulla vita nei top club. Una legge non scritta che si applica perfettamente al momento vissuto dai bianconeri dopo il passo falso di Verona. Vieri Juve: il pragmatismo del bomber. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vieri su Chivu: «Sta facendo benissimo a livello comunicativo ma devi vincere le partite». Poi tira in ballo anche la Juventus

In questa notizia si parla di: vieri - chivu

Vieri: «Inter, nessun ciclo nuovo! Chivu ha le sue idee»

Vieri convinto: «Pio Esposito e Bonny impareranno tanto dalla ThuLa, 4 anni belli di Inzaghi all’Inter. Questo di Chivu non è un nuovo ciclo e vi spiego perché»

Vieri a tutto campo: «Allegri sa gestire, ma servono grandi giocatori. Modric in Italia gioca 40 partite con la sigaretta in bocca. Chivu, Tudor, Gasperini: penso questo»

Vieri: "Chivu sta facendo benissimo a livello comunicativo ma poi all'Inter, al Milan e alla Juve devi vincere le partite. Puoi comunicare bene quanto vuoi. Io, per esempio, il portiere lo lascio stare. Che succede se Martinez stasera fa benissimo?" Ambrosini: "Ni - X Vai su X

Vieri a tutta Inter: secondo l’ex attaccante nerazzurro la rosa di Chivu è ancora la più completa e profonda della Serie A e Lookman andava preso fino all’ultimo. Voi siete d’accordo? - facebook.com Vai su Facebook

Vieri: Chivu all'Inter? Mi aspettavo un allenatore con più esperienza; Juve-Inter 4-3 folle! Adzic a sorpresa, illumina lo Stadium e stende Chivu: tutte le dichiarazioni; Vieri: “Inter la più completa. Non mi aspettavo Chivu. Lookman? Ci avrei provato fino alla fine”.

Scambio Vieri-Ambrosini su Sommer: “E se Martinez fa bene?”. “Succede che alla prossima…” - Negli studi di DAZN, Christian Vieri ha rilasciato queste dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter- Secondo msn.com

Vieri: "Napoli sarebbe la squadra da battere ma l'Inter ha la rosa più completa e profonda" - L'ex attaccante dell'Inter, contattato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua griglia per la vittoria finale dello scudetto: ... Segnala tuttomercatoweb.com