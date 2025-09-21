Viene punto da 8 calabroni a Zogno e ha una reazione allergica | 34enne grave in ospedale

Un 34enne è stato ricoverato all'ospedale di Ponte San Pietro di Bergamo per una grave reazione allergica. Il giovane sarebbe stato punto da 8 calabroni mentre si trovava in una zona boschiva di Zogno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

