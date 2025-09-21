Video-racconto dalla Flotilla l’inviato del Fatto quotidiano a bordo | Navighiamo verso Creta poi proseguiremo per Gaza Situazione sempre più drammatica

La Global Sumud Flotilla sta navigando verso Creta per poi dirigersi a Gaza. A raccontarlo il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani che dalla imbarcazione Otaria sta raccontando il viaggio verso Gaza della missione umanitaria. La navigazione sta procedendo a vela, spiega, sottolineando la necessità di aiuti umanitari per la Striscia dove la situazione “è ogni giorno più drammatica”. “L’intervento umanitario è sempre più necessario, toccherebbe ai governi dicono dalla Sumud Flotilla e quindi facciamo quello che i governi non fanno, tentando anche di rompere l’assedio”, dice ancora Mantovani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

