VIDEO | Jovanotti celebra un matrimonio a Cortona e canta per gli sposi con Tiziano Ferro

Arezzonotizie.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un matrimonio speciale si è trasformato in un concerto esclusivo e inedito. Il tutto si è svolto a Cortona dove Lorenzo Cherubini, in completo bianco, ha celebrato con rito civile, e indossando anche la fascia tricolore, il matrimonio tra il suo assistente Emiliano Segatori e la compagna Marina. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: jovanotti - celebra

Jovanotti celebra il ricordo di sua madre con emozionanti parole

Jovanotti celebra un matrimonio a Cortona e canta per gli sposi con Tiziano Ferro

VIDEO | Jovanotti celebra un matrimonio a Cortona e canta per gli sposi con Tiziano Ferro; Tiziano Ferro e Jovanotti cantano a un matrimonio – VIDEO; Cortona, delega speciale per Jovanotti che celebra il matrimonio del suo assistente.

Tiziano Ferro e Jovanotti, sorpresa al matrimonio: Jova celebra le nozze e poi il duetto show (VIDEO) - A Cortona Jovanotti celebra le nozze del loro collaboratore e canta con Tiziano Ferro: il duetto a sorpresa diventa virale sui social. mondotv24.it scrive

A sorpresa, Jovanotti celebra un matrimonio e duetta con Tiziano Ferro - Jovanotti, vestito di bianco, ha celebrato il matrimonio con delega del sindaco e poi ha cantato con Tiziano ... Lo riporta novella2000.it

Cerca Video su questo argomento: Video Jovanotti Celebra Matrimonio