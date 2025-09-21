Vico Equense cacciatore finisce in ospedale | colpito al volto da pallini

Un 39enne è stato accompagnato al Pronto Soccorso a Vico Equense (Napoli) con escoriazioni al volto: sarebbe stato colpito da pallini da caccia. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vico Equense, cacciatore finisce in ospedale: colpito al volto da pallini.

