Viale Japigia terminati i lavori accanto al sottopasso | Sorgeranno nuovi alberi

Lecceprima.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Dopo la riapertura del cantiere, lo scorso 28 agosto, il settore Lavori pubblici del Comune di Lecce ha annunciato la fine delle opere di ripristino dell’area del sottopasso di viale Japigia che, all’ingresso, s’incrocia con via Lupiae e, all’uscita, con viale della Libertà.È una stradina. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viale - japigia

Viale Japigia, terminati i lavori accanto al sottopasso: “Sorgeranno nuovi alberi”; Ripresi i lavori su viale Japigia e area sottopasso; Lavori viale Leopardi, da lunedì 7 novembre via al rifacimento dei marciapiedi.

Area Parcheggio Conad, sottopasso Viale Japigia, Roberto Giordano Anguilla: “riqualificata l’intera zona” - Riqualificata l’area denominata “parcheggio Conad”, lato del sottopasso di Viale Japigia, angolo via Lupiae. Come scrive corrieresalentino.it

viale japigia terminati lavoriViale Japigia, i lavori procedono spediti: 3 squadre in azione - Una volta finiti gli interventi sui marciapiedi, si passerà all’intervento sul manto stradale. Scrive leccesette.it

Cerca Video su questo argomento: Viale Japigia Terminati Lavori