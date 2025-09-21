Viale Bellini si trasforma in un’oasi verde

Al nastro di partenza i lavori che a Riccione ridisegneranno il lungorio con nuova passeggiata nel tratto compreso tra viale Dante e il sottopassaggio ferroviario in viale Bellini. Sul piatto più di 1,8 milioni di euro. Mercoledì il via alle ruspe. In cantiere anche l’intervento che interessa l’area del vecchio cimitero e del parco degli Olivetani che si allargherà sull’altra sponda, includendo il parco Chico Mendes. In primo piano la riqualificazione dell’ambito urbano lungo viale Bellini e il rio Melo dove, dando seguito al primo tratto inaugurato l’anno scorso, s’interverrà tra viale Dante e viale dei Mille. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

