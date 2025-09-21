Viale Bellini si trasforma in un’oasi verde

Ilrestodelcarlino.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al nastro di partenza i lavori che a Riccione ridisegneranno il lungorio con nuova passeggiata nel tratto compreso tra viale Dante e il sottopassaggio ferroviario in viale Bellini. Sul piatto più di 1,8 milioni di euro. Mercoledì il via alle ruspe. In cantiere anche l’intervento che interessa l’area del vecchio cimitero e del parco degli Olivetani che si allargherà sull’altra sponda, includendo il parco Chico Mendes. In primo piano la riqualificazione dell’ambito urbano lungo viale Bellini e il rio Melo dove, dando seguito al primo tratto inaugurato l’anno scorso, s’interverrà tra viale Dante e viale dei Mille. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

viale bellini si trasforma in un8217oasi verde

© Ilrestodelcarlino.it - Viale Bellini si trasforma in un’oasi verde

In questa notizia si parla di: viale - bellini

“Cancellare viale Città di Cutro? Allora cambiamo il nome anche di Reggio Emilia dov’è nato Bellini...”

Al via la riqualificazione di viale Bellini: 1,8 milioni per la nuova infrastruttura 'verde e blu'

Via al taglio degli alberi in viale Bellini. Poi partiranno i lavori per rifare le banchine - Da domani a venerdì il viale Bellini sarà chiuso per l'abbattimento delle alberature sul canale del porto. Secondo ilrestodelcarlino.it

Nuovo acquedotto in viale Bellini - Una nuova condotta idrica in zona porto, lungo viale Bellini, nel tratto compreso tra viale Dante e viale Rimini. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Viale Bellini Trasforma Un8217oasi