Il sole mattutino filtra attraverso le cime degli alberi, illuminando le acciottolate strade di Vilnius. Qui, dove la storia sussurra attraverso ogni pietra medievale, inizia un’avventura nella Lituania, una terra che sa conquistare l’anima con la sua autenticità selvaggia e la sua bellezza incontaminata. Questo piccolo paese baltico, spesso trascurato dai grandi circuiti turistici, custodisce tesori che aspettano solo di essere scoperti da viaggiatori curiosi e appassionati. Vilnius e il suo centro storico patrimonio unesco. La capitale lituana svela il suo fascino antico attraverso il centro storico, dichiarato patrimonio UNESCO, dove ogni vicolo racconta secoli di storia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Viaggio alla scoperta della Lituania