Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 19 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 roma-napoli segnalato un incidente tra il bivio per Roma Sud Valmontone verso Napoli raccomandiamo prudenza e sono in corso i rientri in città dal fine settimana sulle principali arterie Al momento abbiamo rallentamenti sulla A24 roma-teramo tra Vicovaro e Castel Madama sulla A12 tra Cerveteri e Torrimpietra Aurelia tra Castel di Guido e il raccordo sempre Verso il raccordo code di rientro anche sulla roma-fiumicino a partire da Ponte Galeria e sulle diramazione Roma nord Roma Sud rispettivamente da Settebagni e da Torrenova tu lo stesso raccordo code a tratti in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis Salaria in esterna continua fino alla Tuscolana e restiamo insieme proprio sulla Pontina dove si procede a rilento tra Castel Romano e via di Pratica da Gian Guido Lombardi e a tra l'infomobilità è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della protezione civile al numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
