Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 18 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli a causa di un incidente Ci sono rallentamenti tra il bivio per Roma Sud Valmontone verso Napoli raccomandiamo la dovuta attenzione e sono in corso i rientri in città dal fine settimana al momento abbiamo traffico rallentato sulla A12 tra Cerveteri e Torrimpietra e sull'Aurelia tra Castel di Guido e il raccordo anulare sempre Verso il raccordo code di rientro anche sulla diramazione Roma nord Roma Sud rispettivamente da Settebagni e da Torrenova sullo stesso raccordo code a tratti in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria in esterna a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana siamo proprio sulla Pontina dove per la presenza di un veicolo in panne Si procede a rilento tra Pomezia via Monte d'Oro verso Roma proseguendo sulla Pontina anteriori code qui per traffico intenso tra Castel Romano e dia di pratica da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

