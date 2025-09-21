Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 18 | 25
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli a causa di un incidente Ci sono rallentamenti tra il bivio per Roma Sud Valmontone verso Napoli raccomandiamo la dovuta attenzione e sono in corso i rientri in città dal fine settimana al momento abbiamo traffico rallentato sulla A12 tra Cerveteri e Torrimpietra e sull'Aurelia tra Castel di Guido e il raccordo anulare sempre Verso il raccordo code di rientro anche sulla diramazione Roma nord Roma Sud rispettivamente da Settebagni e da Torrenova sullo stesso raccordo code a tratti in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria in esterna a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana siamo proprio sulla Pontina dove per la presenza di un veicolo in panne Si procede a rilento tra Pomezia via Monte d'Oro verso Roma proseguendo sulla Pontina anteriori code qui per traffico intenso tra Castel Romano e dia di pratica da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Roma #viabilità #Atac Olimpico, domenica dalle 12,30 il derby. La viabilità https://romamobilita.it/it/node/26050 - X Vai su X
Olimpico, domenica il derby Lazio-Roma: la viabilità. Previsti divieti di sosta e chiusure stradali temporanee, possibili chiusure "a vista". I dettagli e come raggiungere l'Olimpico con il trasporto pubblico su ? https://bit.ly/4psu1Iz #RS - facebook.com Vai su Facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 16 | 25.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 15:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un invito All'attenzione perché in ... Si legge su romadailynews.it
Rider, la Regione Lazio estende l'ordinanza anti-caldo: divieto di lavoro dalle ore 12:30 alle 16:00 - La Regione Lazio amplia le misure di tutela contro le ondate di calore, estendendo anche ai rider il divieto di lavoro nelle ore più calde della giornata, dalle 12:30 alle 16:00, nei giorni di rischio ... Secondo ilmessaggero.it