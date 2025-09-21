Astral infomobilità Bentrovati con Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura aggiornamenti del trasporto ferroviario nel nodo di Roma la circolazione è tornata regolare e rallentata in precedenza per accertamenti dell'autorità giudiziaria le stazioni di Settebagni e Roma Tiburtina i treni in viaggio hanno accumulato ritardi da 30 a 60 minuti servizio tornato regolare anche sulla linea Roma Firenze qui con ritardi fino a 30 minuti per i treni dell'alta velocità e veniamo al traffico sull'Aurelia a causa di un incidente Ci sono code tra Castel di Guido e Malagrotta in direzione del raccordo sullo stesso raccordo Code in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis Salaria mentre in esterna Amò rallentamenti a partire dalla Pontina o fino alla Tuscolana e restiamo proprio sulla Pontina dove per la presenza di un veicolo in panne Si procede a rilento tra Venezia e via Montedoro in direzione Roma proseguendo sulla Pontina ulteriori code qui per traffico intenso tra Castel Romano e di e di pratiche da Gian Guido Lombardi è Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 17:25