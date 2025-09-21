Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità Bentrovati con Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura aggiornamenti del trasporto ferroviario nel nodo di Roma la circolazione permane rallentata per accertamenti dell'autorità giudiziaria tra le stazioni di Settebagni e Roma Tiburtina ritardi fino a 20 minuti con possibili variazioni e cancellazioni per i treni in viaggio restano ripercussioni anche sulla linea Roma Firenze qui con ritardi fino a 30 minuti per i treni dell'alta velocità e veniamo al traffico sul Raccordo Anulare a seguito di un incidente da poco rimosso permangono rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina è Ardeatina traffico intenso Anche sulla Flaminia con code tra la tangenziale Est e lo stesso raccordo ci spostiamo infine sulla Pontina dove per la presenza di un veicolo in panne Si procede a rilento a Pomezia via Monte d'Oro in direzione Roma da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

