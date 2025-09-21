Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un invito All'attenzione perché in viaggio sulla carreggiata esterna del raccordo anulare a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra le uscite Laurenti e Ardeatina e passiamo al trasporto ferroviario nel nodo di Roma la circolazione rallentata per accertamenti dell'autorità giudiziaria tra le stazioni di Settebagni Roma Tiburtina ritardi fino a 20 minuti con possibili variazioni e cancellazioni per i treni in viaggio ripercussioni anche sulla linea Roma Firenze qui con ritardi fino a 30 minuti per i treni dell'alta velocità da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità tutto ora un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

