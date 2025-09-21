Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio prudenza sulla A1 Firenze Roma per un veicolo in panne che causa code al casello di Orte in uscita da Roma sulla statale Pontina permangono le code a seguito di un incidente avvenuto in precedenza tra Spinaceto Castel di Decima in direzione Latina situazione analoga sulla Salaria dove permangono i disagi anche qui per un incidente avvenuto in precedenza tra fonte di papà è tenuta Santa Colomba In entrambe le direzioni ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla Cristoforo Colombo traffico intenso tra via di Malafede e via di Macchia Saponara In entrambe le direzioni diamo uno sguardo ai cantieri sulla A1 roma-napoli per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia dalle 22 di domani sera fino alle 6 del 23 settembre sarà chiusa la stazione di Colleferro in entrata verso Napoli in attiva si consiglia di entrare alla stazione di Valmontone chiuso anche lo svincolo di Cassino in entrata verso Roma per prelievi topografici stazione di entrata consigliata Pontecorvo chiudi con lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico e ferroviario previsto per domani lunedì 22 settembre coinvolti i treni delle linee regionali e per il territorio di Roma Capitale l'agitazione con Generali intera rete Atac e Cotral con possibili disagi a metro tram e bus e linee ferroviarie meteo mare e Civita castellana Viterbo attive fasce di garanzia da inizio corsi alle 6:30 e dalle ore 17 fino alle 20 Mentre per il trasporto regionale di Trenitalia sono garantiti di servizi dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 Da Paola ci fai Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento a seguire un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarli in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della protezione civile al numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

