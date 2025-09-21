Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con un incidente sulla Pontina che causa code tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione Latina ancora disagi sulla statale Salaria a seguito di un incidente avvenuto in precedenza tra fonte di papà è Santa Colomba In entrambe le direzioni ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code dalla diramazione Roma sud all'appia è più avanti dalla Pontina alla via del mare nel quadrante sud della capitale su via Cristoforo Colombo rallentamenti tra via di Malafede via di Macchia Saponara In entrambe le direzioni in ingresso a Roma code a tratti sulla Nettunense nei pressi dei centri abitati di Cecchina Pavona e sulla Appia tra Albano Laziale e Frattocchie Passiamo al trasporto ferroviario sulle linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto fl3 Roma Cesano Viterbo per consentire proseguimento delle attività per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria di Roma Pigneto fino al 28 settembre la circolazione sarà sospesa per la giornata di oggi e per le prossime giornate del 26-27-28 settembre nel tratto tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense il servizio del Leonardo Express Roma Termini Fiumicino aeroporto Sara regolare infine ai cantieri sulla A1 roma-napoli per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia dalle 22 di domani sera fino alle 6 del 23 settembre sarà chiusa la stazione di Colleferro in entrata verso un app in alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Valmontone bene tutto da Paola chouffe Astral infomobilità Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

