Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 11 | 25
Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora coda sulla statale Salaria a seguito di un incidente avvenuto in precedenza tra fonte di papà è tenuta Santa Colomba In entrambe le direzioni ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti dalla diramazione Roma Sud all'appia I più avanti dalla Pontina alla via del Mare in ingresso a Roma code per traffico sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti in direzione del centro nel quadrante Sud Pontina code a tratti dal raccordo anulare a Spinaceto in direzione Pomezia su via Cristoforo Colombo rallentamenti tra via di Malafede e via di Macchia Saponara In entrambe le direzioni Fine domenica di eventi nella capitale in centro è in corso la manifestazione sportiva bici Roma evento inserito nel programma della settimana Europea della mobilità con partenza ed arrivo a Piazza del attivi percorsi alternativi con chiusura traffico nelle vie interessate dalla manifestazione e modifiche di percorso e deviazioni per 31 linee di bus tutto pronto allo stadio Olimpico per il derby tra Lazio e Roma in programma alle 12:30 consuete discipline di traffico e possibili difficoltà di circolazione nell'area adiacente l'impianto sportivo durante l'afflusso è il deflusso dei tifosi ricordiamo che l'area del Foro Italico è servita da 18 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini dettagli su infomobilità punto Astral Spa bene tutto da Paola ciuffa e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Viabilità #CMRC In corso i lavori sulle S.P. 45/B Vecchia di Velletri, la S.P. 16/B Costa Caselle e la S.P. 71/B Galleria di Sopra https://www.cittametropolitanaroma.it/notizia/viabilita-in-corso-i-lavori-sulle-s-p-45-b-vecchia-di-velletri-la-s-p-16-b-costa-caselle-e-l - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Domenica tra le 19 e le 22 corteo da piazza Vittorio a piazzale Ostiense https://romamobilita.it/it/node/26277 - X Vai su X
