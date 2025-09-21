Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora coda sulla statale Salaria a seguito di un incidente avvenuto in precedenza tra fonte di papà è tenuta Santa Colomba In entrambe le direzioni ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti dalla diramazione Roma Sud all'appia I più avanti dalla Pontina alla via del Mare in ingresso a Roma code per traffico sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti in direzione del centro nel quadrante Sud Pontina code a tratti dal raccordo anulare a Spinaceto in direzione Pomezia su via Cristoforo Colombo rallentamenti tra via di Malafede e via di Macchia Saponara In entrambe le direzioni Fine domenica di eventi nella capitale in centro è in corso la manifestazione sportiva bici Roma evento inserito nel programma della settimana Europea della mobilità con partenza ed arrivo a Piazza del attivi percorsi alternativi con chiusura traffico nelle vie interessate dalla manifestazione e modifiche di percorso e deviazioni per 31 linee di bus tutto pronto allo stadio Olimpico per il derby tra Lazio e Roma in programma alle 12:30 consuete discipline di traffico e possibili difficoltà di circolazione nell'area adiacente l'impianto sportivo durante l'afflusso è il deflusso dei tifosi ricordiamo che l'area del Foro Italico è servita da 18 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini dettagli su infomobilità punto Astral Spa bene tutto da Paola ciuffa e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

