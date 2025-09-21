Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio senza per chi viaggia sulla A12 Roma Tarquinia per la presenza di un veicolo in avaria trattori in pietra e Cerveteri in direzione Tarquinia rimosso un incidente sulla diramazione Roma nord la circolazione risulta irregolare permangono le code In entrambe le direzioni sulla statale Salaria a seguito di un incidente avvenuto in precedenza tra fonte di papà è tenuta Santa Palomba ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico intenso all'altezza di Portonaccio in direzione della tangenziale est ingresso a Roma code per traffico sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti direzione del trasporto pubblico informiamo che sulla ferrovia regionale Metromare il servizio è in graduale ripresa In entrambe le direzioni a seguito di intervento delle forze dell'ordine in fine diventi nella capitale in centro in corso la manifestazione sportiva bici Roma evento inserito nel programma della settimana Europea della mobilità con partenza ed arrivo a Piazza del Popolo attivi percorsi alternativi con chiusura traffico nelle vie interessate dalla manifestazione e modifiche di percorso e deviazioni per 31 linee di bus di programma Inoltre alle 12:30 allo stadio Olimpico il derby tra Lazio e Roma consuete discipline di traffico e possibili difficoltà di circolazione nell'area adiacente l'impianto sportivo durante l'afflusso e il gusto dei tifosi ricordiamo che l'area del Foro Italico è servita da 18 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini dettagli su infomobilità Astral Spa bene tutto da Paola ciuffa è Astral infomobilità Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

