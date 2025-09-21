Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 09 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla diramazione Roma nord al km 16800 tra Castelnuovo di Porto e Settebagni in direzione Roma al momento non si registrano disagi Ma si consiglia prudenza alla guida rimangono le code sulla statale Salaria a seguito di un incidente avvenuto in precedenza tra fonte di papà è tenuta Santa Colomba In entrambe le direzioni rimane scorrevole la circolazione su tutto il restante della regione è così come anche sulle carreggiate del raccordo anulare e le consolari in entrata verso la capitale infine domenica di eventi nella capitale in centro in corso la manifestazione sportiva bici Roma evento inserito nel programma della settimana Europea della mobilità con partenza ed arrivo a Piazza del Popolo attivi percorsi alternativi con chiusura traffico nelle vie interessate dalla manifestazione E mo percorso e deviazioni per 31 linee di bus in programma poi alle 12:30 allo stadio Olimpico il derby tra Lazio e Roma consuete discipline di traffico e possibili difficoltà di circolazione nell'area adiacente l'impianto sportivo durante l'afflusso è il deflusso dei tifosi ricordiamo che l'area dell'impianto sportivo è servita da 18 linee di bus in arrivo da diversi quadri di cittadini dettagli su infomobilità Astral Spa bene tutto da Paola ciuffa è Astral infomobilità Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

