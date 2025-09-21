Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 08 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio scorrevo la circolazione su tutta la regione non ci sono criticità da segnalare unica eccezione la statale Salaria dove si è verificato un incidente con code tra fonte di papà è tenuta Santa Colomba In entrambe le direzioni viabilità regolare anche sulla carreggiata del raccordo e le consolari in entrata verso la capitale passiamo a trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana fino ad oggi per consentire le attività inizia l'apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo il servizio passa interamente su un gomma con le linee bus m.

