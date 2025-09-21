Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolazione risulta regolare sulle strade autostrade della Regione non ci sono Infatti critici da da segnalare informiamo che sono state rese note le postazioni mobili per il controllo della velocità fino a domani nella nostra gli autovelox saranno attivi sulla statale 675 umbro-laziale sulla A12 Roma Tarquinia e sul Raccordo Anulare Si raccomanda sempre di moderare la velocità e rispettare i limiti per la nostra sicurezza è quella degli altri da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento a seguire un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

