via della cooperazione parte il cantiere chiuso un tratto

Proseguono i lavori di manutenzione stradale nel comune di Imola. Questa volta toccherà a via della Cooperazione. Domani, dalle 8,30 alle 17,30, ecco gli operai di Area Blu ancora in azione per sistemare una delle arterie di collegamento più lunghe e strategiche della zona industriale della città. Dal municipio fanno sapere che sarà disposta la chiusura al traffico di via della Cooperazione, nel tratto compreso tra la rotonda di intersezione con via Di Vittorio e l’intera strada fino a via dell’Agricoltura, per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza. Un’integrazione all’intervento per la fresatura del manto stradale, per una profondità di circa 14 centimetri, già annunciato e avviato sulla strada tra la rotatoria di via della Cooperazione e via Primo Maggio che continuerà fino al 26 con tanto di modifiche temporanee alla viabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

