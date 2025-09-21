Veterinari e la visita al Buscemi

L’Istituto di Istruzione Superiore ‘Filippo Buscemi’ di San Benedetto ha ospitato una delegazione di docenti e studenti della Scuola Superiore Nazionale di Medicina Veterinaria ‘Dimitar Dimov’ (Bulgaria), in un incontro che ha trasformato l’avvio del nuovo anno scolastico in un’occasione di scambio, confronto e internazionalizzazione. La giornata si è articolata in un programma ricco e coinvolgente che ha visto: l’accoglienza ufficiale con i saluti istituzionali del dirigente scolastico Vincenzo Moretti; la visita guidata all’Istituto e ai laboratori di indirizzo; l’inserimento degli studenti bulgari nelle classi di lingua inglese; la lezione della professoressa Capacchietti su: Nutrire il futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

