Vespe Orientalis a Tor Bella Monaca rimosso nido dentro un alloggio

Intervento rischioso, con conseguenze dolorose, per Andrea Lunerti. L'etologo e naturalista nei giorni scorsi è stato chiamato per la rimozione di un grosso nido di vespe orientalis a Tor Bella Monaca. Vespe Orientalis a Tor Bella MonacaIl nido dei pericolosi imenotteri era stato installato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Api braccate e uccise dalle vespe orientalis, il salvataggio a due passi dal Quirinale

Guidonia, mille vespe orientalis sotto il tetto: rimossa la maxi colonia

