Verstappen trionfa in Azerbaijan out il leader Piastri

Ilgiornaleditalia.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo successo consecutivo per il pilota della Red Bull BAKU (AZERBAIJAN) - Max Verstappen domina il Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1 e porta a casa il suo secondo successo consecutivo dopo quello di Monza di due settimane fa. Il pilota della Red Bull precede sul traguardo con quasi 15". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

verstappen trionfa in azerbaijan out il leader piastri

© Ilgiornaleditalia.it - Verstappen trionfa in Azerbaijan, out il leader Piastri

In questa notizia si parla di: verstappen - trionfa

F1, Norris vince il duro duello con Piastri e trionfa in Austria. Ferrari sul podio con Leclerc, out Verstappen

Formuala 1, Verstappen trionfa nella Sprint Race: flop-Hamilton

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Piastri trionfa su Norris, Leclerc salva il podio dagli attacchi di Verstappen

Verstappen trionfa in Azerbaijan, out il leader Piastri; ++ F1: Verstappen vince il Gp dell'Azerbaijan ++; Formula 1, Gp Baku: vince Verstappen. Video highlights della gara.

verstappen trionfa azerbaijan outVerstappen trionfa in Azerbaijan, out il leader Piastri - Max Verstappen domina il Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1 e porta a casa il suo secondo successo consecutivo dop ... Lo riporta italpress.com

verstappen trionfa azerbaijan outF1, GP Azerbaijan 2025: Verstappen domina a Baku, Ferrari delude, Piastri out al via - Formula 1 GP Azerbaijan 2025: Verstappen trionfa a Baku, Russell 2°, Sainz 3°. Da atomheartmagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Verstappen Trionfa Azerbaijan Out