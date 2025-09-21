Verstappen domina a Baku Male le McLaren peggio le Ferrari con Hamilton 8° e Leclerc 9°

Gazzetta.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Norris deve accontentarsi della settima posizione, mentre il leader del Mondiale Piastri commette un grave errore e deve ritirarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

verstappen domina a baku male le mclaren peggio le ferrari con hamilton 8176 e leclerc 9176

© Gazzetta.it - Verstappen domina a Baku. Male le McLaren, peggio le Ferrari con Hamilton 8° e Leclerc 9°

In questa notizia si parla di: verstappen - domina

Ferrari sul podio con Leclerc in Austria, McLaren domina in casa della Red Bull: Verstappen centrato da Antonelli

F1 sul circuito Silverstone: Norris domina la pioggia, testa coda per Verstappen e penalità per Piastri

F1, Verstappen domina la Sprint del GP del Belgio

Verstappen domina a Baku. Male le McLaren, peggio le Ferrari con Hamilton 8° e Leclerc 9°; DIRETTA F1, GP Azerbaigian 2025: Baku LIVE gara - Live - Formula 1; F1, qualifiche Baku: pole di Verstappen, disastro Ferrari con Leclerc 10° e Hamilton 12°.

verstappen domina baku maleVerstappen domina a Baku nel giorno in cui Piastri si schianta e riapre il Mondiale: Ferrari anonima - Max Verstappen trionfa nel GP dell'Azerbaijan battendo George Russell e uno straordinario Carlos Sainz che riporta la Williams sul podio: a Baku però ... Si legge su fanpage.it

verstappen domina baku maleBaku - La cronaca - Honda, bel secondo posto per la Mercedes con George Russell e anche quarta con uno splendido Andrea Kimi Antonelli che riscatta le ultime opache ... Scrive italiaracing.net

Cerca Video su questo argomento: Verstappen Domina Baku Male