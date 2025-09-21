Verstappen domina a Baku Male le McLaren peggio le Ferrari con Hamilton 8° e Leclerc 9°
Norris deve accontentarsi della settima posizione, mentre il leader del Mondiale Piastri commette un grave errore e deve ritirarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Lando Norris domina la FP3 del GP di Baku nonostante vento e pista insidiosa, davanti a Verstappen e Piastri. Ferrari e Mercedes pronte a rispondere: le qualifiche promettono una sfida incandescente per la pole position
Verstappen domina a Baku nel giorno in cui Piastri si schianta e riapre il Mondiale: Ferrari anonima - Max Verstappen trionfa nel GP dell'Azerbaijan battendo George Russell e uno straordinario Carlos Sainz che riporta la Williams sul podio: a Baku però ... Si legge su fanpage.it
Baku - La cronaca - Honda, bel secondo posto per la Mercedes con George Russell e anche quarta con uno splendido Andrea Kimi Antonelli che riscatta le ultime opache ... Scrive italiaracing.net