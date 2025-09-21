Verso la specie al molo Wunderkammer Danza e paesaggio così si intrecciano
Performance "Verso la specie" della Compagnia Mora al molo Wunderkammer. Il 28 settembre, alle 17.30, danza, suono e paesaggio si intrecciano. A cura della consorziata Basso Profilo e ideata da Claudia Castellucci, accompagnata dalla musica di Stefano Bartolini. Un momento importante che l’assessore Marco Gulinelli ha voluto sottolineare: "Questo evento dimostrerà come il suono e il linguaggio siano coesi e uniti, trasformando questa unione in uno spettacolo senza precedenti". Sul molo si esibiranno diversi interpreti, come Sissi Bassani, Silvia Ciancimino, René Ramos, Francesca Siracusa, Pier Paolo Zimmermann e Guillermo de Cabanyes. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Verso la specie": una performance di danza, suono e paesaggio sulla darsena di Ferrara - "Verso la specie" è l'evento che unisce danza, suono e paesaggio in programma domenica 28 settembre 2025 alle 17:30 al Molo Wunderkammer (via Darsena 57, Ferrara), a cura di Basso Profilo in collabora ... Lo riporta cronacacomune.it