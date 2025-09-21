Veronica Pivetti quanto è alta | i segreti dei suoi look

Veronica Pivetti è una fra le attrici italiane più amate di sempre, protagonista di fiction di successo e artista a tutto tondo. Negli anni infatti si è divisa fra cinema e tv, lavorando come doppiatrice, attrice, conduttrice radiofonica e presentatrice televisiva. Quanto è alta Veronica Pivetti. Veronica Pivetti è un’attrice molto conosciuta e amata, ma conoscete la sua altezza? In tanti infatti si chiedono quanto è alta Veronica Pivetti e quale sia il segreto dei suoi look sempre impeccabili. Ma andiamo con ordine: l’attrice è alta 1,68 m. Classe 1965, è la sorella minore di Irene Pivetti, ex politica, ma soprattutto è la figlia di Paolo Pivetti, noto regista, e Grazia Gabrielli, di professione doppiatrice. 🔗 Leggi su Dilei.it

