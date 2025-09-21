Verona-Juventus di ieri è stata una partita horror sotto il punto di vista arbitrale. Nonostante l’1-1 del terreno di gioco, tanti sono stati gli errori di Rapuano, che hanno condizionato la partita. L’arbitraggio infatti è finito sotto la lente d’ingrandimento degli esperti di moviola e dell’AIA, che hanno ravvisato moltissimi errori. Il rigore assegnato al Verona per fallo di mano da parte di Joao Mario ha fatto molto discutere. In primis Joao Mario non vede partire il pallone, dunque non ha possibilità di reagire. In questa occasione c’è anche un errore tecnico, ovvero quello di scambio di persona, con R apuano che scambia Joao Mario con Kalulu. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Verona-Juventus, troppi errori di Rapuano: arriva la decisione dell’AIA