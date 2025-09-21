Verona-Juventus errore di Rapuano | si può ripetere la partita

Il triplice fischio di Rapuano sancisce il primo pareggio stagionale della Juventus di Igor Tudor. Al Bentegodi finisce 1-1, o forse no. Sembrerebbe, a quanto riportato da Maurizio Pistocchi, che Rapuano avesse commesso un errore tecnico. Il fischietto di Rimini infatti aveva assegnato un fallo di mano e conseguente rigore al Verona, poi trasformato da Gift Orban. Durante l’annuncio al VAR Rapuano ha dichiarato che il fallo fosse stato commesso da Kalulu, quando in realtà a commetterlo era stato Joao Mario. Qualora nel referto fosse presente lo stesso errore arbitrale la Juventus potrebbe presentare ricorso. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

In questa notizia si parla di: verona - juventus

Pronostico Verona-Juventus: la difesa è sotto esame

Montipò Juventus, l’idea può prendere piede: il portiere ha messo in stand-by le trattative per il rinnovo col Verona. Le ultimissime

Montipò Juventus, nulla di fatto per il suo arrivo in bianconero: l’Hellas Verona lavora per blindarlo con un rinnovo di contratto! Tutti i dettagli

Le pagelle di Verona-Juventus: Nelsson cancella Vlahovic, che bravo Orban. Kelly un disastro - X Vai su X

Accende la polemica Igor Tudor dopo Verona-Juventus ? Il tecnico bianconero, prima a DAZN e poi a Sky Sport, sottolinea come la sua squadra sia stata costretta a giocare 3 gare in 7 giorni, mentre il Napoli di Conte li giocherà in 9 giorni. "Queste decisio - facebook.com Vai su Facebook

La moviola di Verona-Juve: Rapuano stecca. Peggio Aureliano su rigore e rosso; Verona-Juventus, fallo di mano di Joao Mario e rigore al Var: cosa è successo. Tudor: “Una vergogna”; Verona-Juventus, Rapuano e il grave errore nell'announcement. Tifosi inferociti.

Dopo il disastro in Verona-Juve, l'arbitro Rapuano "retrocesso" in Serie B - Cartellino rosso mancato a Orban e rigore per il tocco di mano di Joao Mario: i vertici Aia non hanno apprezzato ... Da gazzetta.it

Verona Juve, tutti i giornali bocciano Rapuano e il VAR: «Non solo il rigore e il mancato rosso a Orban, ecco un’altra decisione incomprensibile! Disturba il gioco ... - Verona Juve, tutti i giornali bocciano Rapuano e il VAR: l’analisi completa e la moviola di tutti i quotidiani La direzione arbitrale del match di ieri sera tra Juventus e Verona ha innescato una pole ... Secondo juventusnews24.com