Verona-Juventus Bremer si accascia a terra a fine partita ma Tudor respira | solo stanchezza
Attimi di paura per la Juventus e Gleison Bremer. Dopo il pareggio per 1-1 con il Verona al Bentegodi, i bianconeri hanno effettuato la fase di scarico in campo. Tra loro c’era anche il brasiliano, che a un certo punto si è accasciato sul prato verde. Tutti tengono il fiato, la paura è tantissima. L’incubo di un nuovo infortunio è tantissimo. Dopo l’infortunio al crociato il rischio di ricadute o piccoli fastidi è sempre elevatissimo ma fortunatamente tutto sembrerebbe scongiurato. Dopo esser stato soccorso per Tudor arriva un sospiro di sollievo. La Juventus avrebbe comunicato che si sarebbe trattato solo di una eccessiva stanchezza e dunque nulla di preoccupante per il difensore brasiliano. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
