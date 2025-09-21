Verona Juve Teotino senza filtri | Clamorosa la mancata espulsione di Orban episodio inspiegabile Sul rigore dico una cosa

Verona Juve, il giornalista critica aspramente la classe arbitrale dopo il match: inspiegabile il mancato rosso, mentre il rigore è di quelli ridicoli. Il giorno dopo Verona-Juventus, non si placano le polemiche arbitrali. Ad aggiungersi al coro delle critiche è la voce autorevole del giornalista Gianfranco Teotino, che, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha offerto un’analisi durissima non solo sugli episodi specifici del Bentegodi, ma sull’intero livello della classe arbitrale italiana. Le sue parole descrivono un sistema in difficoltà, incline a “grossi errori”. Moviola Juve: Teotino analizza gli episodi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

