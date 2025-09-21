Verona Juve Teotino senza filtri | Clamorosa la mancata espulsione di Orban episodio inspiegabile Sul rigore dico una cosa
Verona Juve, il giornalista critica aspramente la classe arbitrale dopo il match: inspiegabile il mancato rosso, mentre il rigore è di quelli ridicoli. Il giorno dopo Verona-Juventus, non si placano le polemiche arbitrali. Ad aggiungersi al coro delle critiche è la voce autorevole del giornalista Gianfranco Teotino, che, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha offerto un’analisi durissima non solo sugli episodi specifici del Bentegodi, ma sull’intero livello della classe arbitrale italiana. Le sue parole descrivono un sistema in difficoltà, incline a “grossi errori”. Moviola Juve: Teotino analizza gli episodi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Serie A | Verona-Juventus 1-1, furia Tudor contro l’arbitro: “È una vergogna” - Juventus in tempo reale grazie alla cronaca testuale della redazione di Calciomercato. Lo riporta calciomercato.it
Serie A: un rigore di Orban risponde a Conceição, Verona-Juve senza vincitori. La classifica aggiornata - Serdar ha trovato il gol del sorpasso al 67’, ma la rete è stata annullata dal VAR per fuorigioco. Come scrive ilovepalermocalcio.com