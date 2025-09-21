Verona Juve primo pareggio dei bianconeri in trasferta dopo oltre quattro mesi | ecco quando era stata l’ultima volta
Verona Juve, primo pareggio dei bianconeri in trasferta: la statistica dopo il risultato dell’ultimo match di Serie A. La Juventus ha interrotto una lunga striscia di risultati netti in trasferta, tornando a casa con un pareggio in trasferta in Serie A che non si vedeva da tempo. Per la prima volta dal 10 maggio 2025, giorno in cui i bianconeri avevano pareggiato 1-1 con la Lazio, la squadra ha chiuso una partita fuori casa senza una vittoria o una sconfitta. Il risultato per 1-1 contro il Verona segna un momento significativo per il percorso della squadra in campionato e pone fine a una serie di match fuori casa che avevano visto la Juventus ottenere solo vittorie o sconfitte, senza vie di mezzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: verona - juve
Verona-Juventus 1-1: gol e highlights. Orban risponde a Conceiçao; Hellas Verona-Juventus 1-1, le pagelle: Di Gregorio sicuro (6,5), Vlahovic impalpabile (5). Conceiçao guizzante (6,5); Juve a Verona frenata dal VAR: non basta Conceicao, risponde Orban su rigore generoso.
Verona-Juventus: intervento del Var, rissa sfiorata tra Tudor e la panchina avversaria, gomitata a Gatti. Bufera su Rapuano - Juventus, succede tutto nel finale di primo tempo: rigore per gli scaligeri, rissa sfiorata tra Tudor e la panchina avversaria, gomitata a Gatti. Riporta sport.virgilio.it
Serie A | Il Verona ferma la Juve sull'1-1: a Conceicao risponde Orban - 1: prima il gol di Conceicao a sbloccare la gara, poi il pareggio di Gift Orban su rigore. Secondo lalaziosiamonoi.it