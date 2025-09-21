Verona Juve primo pareggio dei bianconeri in trasferta dopo oltre quattro mesi | ecco quando era stata l’ultima volta

Verona Juve, primo pareggio dei bianconeri in trasferta: la statistica dopo il risultato dell’ultimo match di Serie A. La Juventus ha interrotto una lunga striscia di risultati netti in trasferta, tornando a casa con un pareggio in trasferta in Serie A che non si vedeva da tempo. Per la prima volta dal 10 maggio 2025, giorno in cui i bianconeri avevano pareggiato 1-1 con la Lazio, la squadra ha chiuso una partita fuori casa senza una vittoria o una sconfitta. Il risultato per 1-1 contro il Verona segna un momento significativo per il percorso della squadra in campionato e pone fine a una serie di match fuori casa che avevano visto la Juventus ottenere solo vittorie o sconfitte, senza vie di mezzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

