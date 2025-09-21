Verona 1-1 Juve rischio ripetizione della partita? L’annuncio di Pistocchi

Finisce 1-1 al Bentegodi tra Hellas Verona e Juventus, ma il risultato del campo viene subito messo in secondo piano dalle polemiche che hanno infiammato il post gara. Igor Tudor, tecnico della Juventus, non ha nascosto la propria amarezza: “Il Napoli gioca tre partite in nove giorni, la Juventus tre partite in sette. È giusto? . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it