Verona 1-1 Juve rischio ripetizione della partita? L’annuncio di Pistocchi

Dailynews24.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finisce 1-1 al Bentegodi tra Hellas Verona e Juventus, ma il risultato del campo viene subito messo in secondo piano dalle polemiche che hanno infiammato il post gara. Igor Tudor, tecnico della Juventus, non ha nascosto la propria amarezza: “Il Napoli gioca tre partite in nove giorni, la Juventus tre partite in sette. È giusto? . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

verona 1 1 juveVerona-Juve 1-1: magia Conceicao, poi un rigore disegnato dal Var ferma Tudor - I bianconeri pareggiano una partita rognosa, nella quale erano passati in vantaggio per poi vedersi raggiunti dai padroni di casa grazie a un penalty elargito da Aureliano ... Secondo tuttosport.com

verona 1 1 juveStanchezza, difesa distratta, mediana a pezzi: Juve, cosa non va - Il pareggio di Verona ha fatto emergere alcune lacune nascoste dai risultati precedenti contro Inter e Borussia Dortmund ... Da gazzetta.it

