Verona 1-1 Juve rischio ripetizione della partita? L’annuncio di Pistocchi
Finisce 1-1 al Bentegodi tra Hellas Verona e Juventus, ma il risultato del campo viene subito messo in secondo piano dalle polemiche che hanno infiammato il post gara. Igor Tudor, tecnico della Juventus, non ha nascosto la propria amarezza: “Il Napoli gioca tre partite in nove giorni, la Juventus tre partite in sette. È giusto? . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: verona - juve
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor
Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?
Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo
Verona-Juve 1-1, Tudor attacca Lega e arbitro: «Noi 3 gare in 7 giorni, il Napoli in 9. E Orban andava espulso»
Serie A 2025/26 - Verona - Juventus 1-1 - Video; Verona-Juventus 1-1, pagelle e tabellino: Orban risponde a Conceiçao, i bianconeri frenano al Bentegodi; Le pagelle di Hellas Verona-Juventus 1-1: Orban crea tanto, Conceicao luce di una Juve un po' spenta.
Verona-Juve 1-1: magia Conceicao, poi un rigore disegnato dal Var ferma Tudor - I bianconeri pareggiano una partita rognosa, nella quale erano passati in vantaggio per poi vedersi raggiunti dai padroni di casa grazie a un penalty elargito da Aureliano ... Secondo tuttosport.com
Stanchezza, difesa distratta, mediana a pezzi: Juve, cosa non va - Il pareggio di Verona ha fatto emergere alcune lacune nascoste dai risultati precedenti contro Inter e Borussia Dortmund ... Da gazzetta.it