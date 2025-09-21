Veroli polizia locale in strada fino alle 22 il venerdì e il sabato

Una dimensione cittadina che guarda alla sicurezza: sono queste le finalità generali che si propone il progetto “Veroli Città sicura” che ha già interessato il Comune per tre mesi, da marzo a maggio e che sarà nuovamente attivo a partire già da settembre.“Abbiamo deciso - spiega il Sindaco. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it