VERO CUORE AZZURRO! Elisabetta Cocciaretto oltre i limiti | battuta Navarro in 2 set! Italia-USA 1-0

L’ Italia è in vantaggio sugli Stati Uniti per 1-0 nella finale della Billie Jean King Cup 2025 di tennis: Elisabetta Cocciaretto firma l’impresa e batte Emma Navarro con un duplice 6-4, maturato in un’ora e mezza di gioco, ed ora le azzurre sono ad un solo punto dalla conferma del titolo conquistato nel 2024. Nel primo set l’azzurra parte subito col piede giusto ed ai vantaggi del primo game opera il break alla seconda occasione, confermando lo strappo. La statunitense resta in scia ma non incide in risposta, anzi nel quinto game deve cancellare anche un’opportunità per il 4-1 pesante. Cocciaretto non concede nulla in battuta e nel decimo game va a servire per il set: Navarro ha un break point sul 30-40, ma l’azzurra vince tre punti consecutivi e chiude i conti sul 6-4 in tre quarti d’ora. 🔗 Leggi su Oasport.it

