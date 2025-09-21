Venus Williams e Andrea Preti sposi a Ischia con una cerimonia ‘top secret’ | ospiti vip cellulari ritirati e patto di riservatezza
Andrea Preti e Venus Williams si sono sposati a Ischia, con una cerimonia top secret e lontano dai riflettori. La nota tennista statunitense ha detto sì all’attore italiano nella giornata di venerdì 19 settembre nella location del Faro di Punta Imperatore a Forio, uno dei sei comuni ischitani. Sui social, oltre ad alcuni avvistamenti di turisti curiosi, non sono circolate immagini del matrimonio perché, non solo gli invitati hanno dovuto firmare un patto di riservatezza, ma tutti i cellulari venivano sequestrati all’entrata. Il sindaco dell’isola dell’arcipelago campano Vincenzo Ferrandino ha accolto con piacere gli sposi, dicendo all’A dnkronos: “Sono incantati dalla bellezza dell’isola, con i loro invitati hanno fatto l’altra sera un aperitivo sulla spiaggia San Pietro che si trova alle spalle del Porto, poi altre serate tra Casamicciola e Lacco Ameno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
