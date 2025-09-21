Venturi sorride | Adesso ci siamo E potevamo segnare anche di più
Mister Simone Venturi finalmente può togliersi un peso dalle spalle e sorridere: questi primi tre punti in campionato del Prato hanno un peso specifico notevole. "Abbiamo sempre fatto la partita contro lo Scandicci. Forse nel primo tempo abbiamo avuto meno occasioni, ma nella ripresa, dopo aver sbloccato il risultato, abbiamo costruito cinquesei palle gol nitide. L’unico neo è non essere riusciti a segnare abbastanza vista la nostra mole di gioco - l’analisi del tecnico biancazzurro - La loro chance nel finale? Fantoni ha fatto una super parata, ma altrettanto bravo è stato Arrighini nell’anticipare il difensore quando eravamo comunque schierati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
