Ventura torna ai reality | dal 29 settembre guida il nuovo Grande Fratello
Emozione palpabile negli studi televisivi mentre Simona Ventura si prepara a tornare al timone di un reality dopo un lungo intervallo. Ospite di Verissimo nel pomeriggio del 21 settembre, la conduttrice ha anticipato ai telespettatori la nuova stagione del Grande Fratello, al via il 29 settembre su Canale 5. In sintesi La brillante conduttrice, reduce . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: ventura - torna
La Fattoria torna su Mediaset? Simona Ventura e la sfida della puntata zero
Simona Ventura torna al timone di un reality e si prende ‘mezzo’ Grande Fratello: svolta Mediaset
Busta Choc Gold: Simona Ventura sarà ufficialmente la conduttrice di “mezzo” Grande Fratello bio” 2025”, dopo essere stata opinionista dell’Isola dei Famosi. Alfonso Signorini torna con il Grande Fratello Gold, ovvero una versione celebrativa e super vip del programma
MATCH DAY: TUTTI ALLO STADIO! Dopo due trasferte consecutive il Bisceglie torna al "Ventura" per affrontare il Taurisano! Calcio d'inizio alle 17, biglietti ancora disponibili al prezzo di € 15 per la Tribuna e di € 8 per la Gradinata. Donne e Under 18 pag - facebook.com Vai su Facebook
Parma torna al Grande Fratello: Matteo Azzali è il primo concorrente (annunciato dalla Ventura) - X Vai su X
Il pugile Matteo primo concorrente del Grande Fratello: un gigante buono per l’era Ventura; Grande Fratello: chi è Matteo? Simona Ventura lancia il suo primo concorrente; Grande Fratello 2025: quando inizia, cast, concorrenti e anticipazioni.
GF 2025: torna lunedì 29 settembre il reality con Simona Ventura alla conduzione - Simona Ventura rilancia il Grande Fratello con un’edizione 100% Nip: niente social, televoto solo via SMS e 100 giorni di reality ... Scrive it.blastingnews.com
Simona Ventura, svelato il primo concorrente del Grande Fratello: “Matteo è un gigante buono” - Simona Ventura svela il primo concorrente del GF Nip 2025: è Matteo, pugile dal carattere forte che presto entrerà nella Casa più spiata d’Italia ... Secondo dilei.it