Ventotene presa d’assalto dai turisti per la festa Santa Candida | raffica di controlli sull’isola
L’isola di Ventotene è stata presa d’assalto dai turisti per la festa di Santa Candida, una ricorrenza molto sentita, quella per la santa patrona, sull’isola che attira l’attenzione anche di molte persone in arrivo da fuori. Una massiccia presenza di turisti che peraltro ha portato a un “tutto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: ventotene - presa
Gaetachannel.it. . Ý ARRIVANO I GIOCHI DEL MARE 2025 - Formia, Gaeta, Itri e Ventotene. 24 – 28 settembre 2025 Formia, Gaeta, Itri, Ventotene CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE - Un evento unico per conoscere i Giochi del Mare 2025 - facebook.com Vai su Facebook