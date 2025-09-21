Ventisei anni fa l’agguato che spezzò la vita di Matteo Di Candia | Non era nel posto sbagliato

Foggiatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 settembre di 26 anni fa, la città di Foggia viveva uno dei giorni più dolorosi e nefasti della sua storia recente. Un suo onesto cittadino da poco in pensione, Matteo Di Candia, stava festeggiando il suo onomastico con alcuni amici in un bar nel centro di Foggia, quando il suo corpo divenne. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ventisei - anni

Cerca Video su questo argomento: Ventisei Anni Fa L8217agguato