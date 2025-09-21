Veniteci a trovare | vi diamo 35mila euro di stipendio I In Italia ti assumono se metti radici I Questa città sta aspettando proprio te e ti paga pur di averti

Se ti trasferisci in questa città vivrai come un re, oltre agli stipendi anche il costo della vita fa la differenza Il nuovo JP Geography Index 2025 di JobPricing fotografa la situazione degli stipendi in Italia, evidenziando differenze significative tra le diverse province. Milano e Roma confermano la loro supremazia in termini di retribuzione media, ma la vera sorpresa è Torino, che si posiziona al settimo posto con una Rga che sfiora i 34.000 euro lordi annui. La classifica non si limita a mostrare cifre assolute: tiene conto anche del costo della vita e del potere d’acquisto, elementi fondamentali per valutare quanto realmente convenga vivere e lavorare in una città. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it