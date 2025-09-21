Venezuela raid Usa su imbarcazione narcotrafficanti nei Caraibi 3 morti ministro Difesa Padrino | Guerra non annunciata Caracas chiede indagine Onu - VIDEO
Con un video social, Trump annuncia il terzo bombardamento di una barca appartenente a organizzazioni terroristiche "in rotta per avvelenare gli americani". Padrino López denuncia: "È guerra non dichiarata" Un nuovo attacco militare statunitense contro un'imbarcazione contenente narcotici ill. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Nuovo raid Usa contro un vascello venezuelano. Lotta al narcotraffico nei Caraibi - Il nuovo raid Usa nei Caraibi, il secondo in due settimane contro vascelli legati al Venezuela, riaccende lo scontro con il presidente ... Scrive formiche.net
Attacchi militari Usa contro imbarcazioni venezuelane: tre morti - Gli Stati Uniti hanno schierato nella regione caraibica otto navi militari armate con missili e un sottomarino a propulsione nucleare. Segnala tg.la7.it