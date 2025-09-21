Venezia ragazzi giocano a calcio in un' area vietata | multati

A Murano (Venezia), 14 ragazzi tra i 10 e i 14 anni hanno giocato a calcio in un'area vietata dal regolamento comunale. I carabinieri li hanno identificati e multati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Venezia, ragazzi giocano a calcio (in un'area vietata): multati

In questa notizia si parla di: venezia - ragazzi

Multa ai ragazzini che giocano a calcio, Poggi: «Viva i bambini che stanno all’aria aperta»; Giocano a calcio nel campo di Murano, 14 genitori in caserma per ritirare le multe prese dai loro figli. «Hanno innervosito i residenti»; Giocano a calcio in un campo: quattordici famiglie multate per colpa dei figli. L'attacco del consigliere: «Borseggiatori? Spacciatori? No.

Venezia, 14 ragazzini giocano a calcio e vengono multati: «L'area è vietata». «Tra borseggiatori e spacciatori è questa la priorità?» - Le famiglie di un gruppo di ragazzini tra i 12 e i 14 anni hanno ricevuto una multa di 50 euro ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it

Giocano a calcio nel campo di Murano, 14 genitori in caserma per ritirare le multe prese dai loro figli. «Hanno innervosito i residenti» - Quattordici ragazzini sono stati denunciati e costretti a pagare una multa di cinquanta euro ciascuno per aver giocato a pallone all’aperto a Murano. Segnala ilgazzettino.it