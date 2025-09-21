Venezia | irregolari con precedenti e pericolosi 24 stranieri espulsi

Sono giovani, senza documenti validi e nella maggior parte uomini provenienti dalla Tunisia, i cittadini allontanati dopo identificazioni e controlli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Venezia: irregolari, con precedenti e pericolosi. 24 stranieri espulsi

In questa notizia si parla di: venezia - irregolari

L’abito di Benedetta Porcaroli a Venezia non è difettoso: qual è il segreto delle spalline irregolari

TG Plus Venezia. . CRONACA. Dal 1° settembre 24 stranieri irregolari espulsi e rimpatriati CRONACA. Marghera, incendio in un appartamento CRONACA. In Prefettura la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore ai deportati e internati nei lager nazisti C - facebook.com Vai su Facebook

Dal 1° settembre: 24 gli irregolari espulsi dalla Polizia di Venezia - X Vai su X

Persone non regolari, con precedenti e comportamenti pericolosi: 24 espulsioni; Venezia, retata nei luoghi più affollati della città: 7 espulsioni e 68 misure contro soggetti pericolosi; Pericoloso e con precedenti penali, la polizia rimpatria un clandestino.

«Più espulsioni, criminali in calo», il questore Bonaccorso sull'aumento dei rimpatri di soggetti irregolari pericolosi: in venti giorni allontanati 24 individui - «Più espulsioni e accompagnamenti ai centri per il rimpatrio o alla frontiera, una strategia generale di utilizzo di tutti gli strumenti di cui disponiamo e i risultati ... ilgazzettino.it scrive

Irregolari e pericolosi: a Lecco tre stranieri portati nei centri di rimpatrio - Irregolari e pericolosi: a Lecco tre stranieri portati nei centri di rimpatrio Sono un nigeriano, un egiziano e un marocchino. Scrive ilgiorno.it