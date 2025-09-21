Venezia il 42enne arrestato per errore in spiaggia | Stavo facendo i castelli di sabbia con le mie bimbe

«Stavo costruendo un castello di sabbia   con una delle mie tre bambine quando sono comparse due persone». Ha dell’incredibile quanto accaduto a Ovidiu Andronache, un 42enne di origini romene che ha trascorso quasi un mese in cella per uno scambio di persona. All’origine dell’errore c’è uno stratagemma organizzato da un criminale vero, suo connazionale e coetaneo, di nome Viorel Lungu, condannato in via definitiva per furto a Pistoia nel 2013. Lungu ha usato come alias proprio il nome del connazionale, che vive a Iasi e lavora in un’azienda di materiale elettrico. E lo scorso 23 agosto, mentre si trovava con la moglie e le tre figlie in spiaggia a Caorle, è stato arrestato. 🔗 Leggi su Open.online

