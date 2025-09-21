Venezia il 42enne arrestato per errore in spiaggia | Stavo facendo i castelli di sabbia con le mie bimbe

«Stavo costruendo un castello di sabbia con una delle mie tre bambine quando sono comparse due persone». Ha dell’incredibile quanto accaduto a Ovidiu Andronache, un 42enne di origini romene che ha trascorso quasi un mese in cella per uno scambio di persona. All’origine dell’errore c’è uno stratagemma organizzato da un criminale vero, suo connazionale e coetaneo, di nome Viorel Lungu, condannato in via definitiva per furto a Pistoia nel 2013. Lungu ha usato come alias proprio il nome del connazionale, che vive a Iasi e lavora in un’azienda di materiale elettrico. E lo scorso 23 agosto, mentre si trovava con la moglie e le tre figlie in spiaggia a Caorle, è stato arrestato. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: venezia - 42enne

L’incubo vissuto da un 42enne rumeno finito nel carcere di Pordenone il 24 agosto e liberato il 18 settembre. L’avvocato De Rosa racconta come è riuscito a dimostrare che il suo cliente era innocente: «Ma è stato terribile, a volte, avevamo la sensazione di sb - facebook.com Vai su Facebook

Venezia, il 42enne arrestato per errore in spiaggia: «Stavo facendo i castelli di sabbia con le mie bimbe; Venezia, arrestato al mare per un errore: «Stavo facendo i castelli di sabbia con le mie bimbe»; In spiaggia per le vacanze, arrestato in hotel. «Ma è uno scambio di persona».

Venezia, viene scambiato per un'altra persona e arrestato al mare: scarcerato dopo un mese: «Mi hanno fermato mentre stavo facendo i castelli di sabbia con le mie bimbe» - Non si sono comportati bene, hanno imprecato, parlato male, non hanno avuto alcuna umanità. Si legge su msn.com