Veneto la premonizione di Zaia | Se il candidato non sarà della Lega sarà un problema

Sul suo futuro, invece, Zaia resta ben più chiuso. A chi gli ha chiesto della possibilità di divenire segretario della Lega, il presidente ha ricordato che al momento non è necessario lasciarsi andare a pensieri simili in quanto Salvini incarna perfettamente il suo ruolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Veneto, la premonizione di Zaia: “Se il candidato non sarà della Lega sarà un problema”

De Carlo: “In Veneto siamo il primo partito. Il candidato dopo Zaia tocca a FdI”; Marcato: “Salvini ha ragione, la lista Zaia in Veneto è un errore”; La profezia Zaia.

