Veneto la premonizione di Zaia | Se il candidato non sarà della Lega sarà un problema

Sul suo futuro, invece, Zaia resta ben più chiuso. A chi gli ha chiesto della possibilità di divenire segretario della Lega, il presidente ha ricordato che al momento non è necessario lasciarsi andare a pensieri simili in quanto Salvini incarna perfettamente il suo ruolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

De Carlo: “In Veneto siamo il primo partito. Il candidato dopo Zaia tocca a FdI”; Marcato: “Salvini ha ragione, la lista Zaia in Veneto è un errore”; La profezia Zaia.

veneto premonizione zaia candidatoZaia avvisa Meloni: "Un problema se il candidato in Veneto non sarà della Lega" - Il governatore uscente parla delle prossime elezioni regionali e chiede "continuità". Lo riporta today.it

veneto premonizione zaia candidatoLuca Zaia a Pontida: «Problema se il Veneto non avrà un candidato della Lega alle elezioni regionali» VIDEO - “Il nostro candidato è Alberto Stefani, poi capiremo cosa deciderà il tavolo. Da ilgazzettino.it

