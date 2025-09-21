Venerdì notte al Tenax Spruzza spray urticante Giovani soccorsi dal 118
FIRENZE Si diffonde spray urticante durante la serata alla discoteca ’Tenax’ di via Pratese. Alcuni ragazzi hanno accusato un lievo fastidio e hanno chiesto l’intervento dell’ambulanza. Tuttavia, nessuno risulta intossicato, come appurato dai poliziotti delle volanti intervenuti anch’essi al locale. L’episodio è avvenuto intorno alle 1.30, quando la serata che inaugurava la stagione della celebre discoteca fiorentina, era in pieno svolgimento. Sono stati tre ragazzi ad accusare i primi sintomi, riconducibili alla presenza di uno sostanza urticante nell’aria nella zona dei servizi igienici. Hanno iniziato ad avere tosse e bruciori agli occhi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: venerd - notte
La denuncia: «Nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 settembre, ignoti hanno trafugato le antiche pietre di confine – forse menhir o laste – che delimitavano da secoli una proprietà privata accanto al cimitero di Calasetta» - facebook.com Vai su Facebook