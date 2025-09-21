Vendemmia dolceamara La produzione è in calo ma la qualità resta buona
Anche se non tutte le annate sono uguali e quella di quest’anno fa registrare un calo della produzione di circa il 20% la società cooperativa agricola “I Castelli di Bolano“ attiva dal 1996 per decisione dell’ allora amministrazione comunale e che conta oggi più di settanta soci e due ettari di terra coltivata a vigneti in conduzione diretta, già a suo tempo volano di fiorente produzione viti vinicola, continua ancor oggi nella sua azione di efficace tutela e sviluppo per il territorio agricolo. "Abbiamo finito la vendemmia – esordisce Maurizio Bocchia, responsabile delle pubbliche relazioni e componente del consiglio di amministrazione della Cooperativa di cui è presidente Augusto Vallese – e mentre il nostro rosso è ancora nelle botti insieme alle vinacce, che tra una decina di giorni verranno tolte e il mosto messo da parte; il bianco invece è già stato sistemato in cantina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
