Epilogo a sorpresa nelle acque del Lago di Ginevra per il decimo e terzultimo appuntamento stagionale del SailGP 2025, quinta edizione del circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. La giornata conclusiva della tappa elvetica è stata caratterizzata da condizioni di vento leggero che hanno messo a dura prova gli equipaggi (passati per l’occasione da 6 a 3 elementi) per cercare di rimanere sui foil a bordo dei catamarani volanti F50. Quest’oggi sono andate in scena altre due regate di flotta a completamento della fase di qualificazione, che ha promosso all’ultimo atto Svizzera (31 punti), Australia (30) e Germania (30). 🔗 Leggi su Oasport.it

Vela, la Germania trova il suo primo successo nel SailGP a Ginevra. L'Italia chiude in crescendo